Объявлен мораторий на банкротство до января 2021
Для преодоления экономических трудностей в России до января следующего года продлен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, — постановление подписал премьер правительства Михаил Мишустин.
Данное решение распространяется на компании и ИП из «наиболее пострадавших отраслей», в том числе на гостиничный бизнес, общепит, частные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг и непродовольственную розницу.
Напомним, срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истёк накануне, 6 октября.
Благодаря продленному мораторию организациями и бизнесменам будет доступна судебная рассрочка, предусматривающая изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям — получить которую можно по решению арбитражного суда.