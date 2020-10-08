Перевозки нефти и леса по КрасЖД существенно потеряли в объемах

За девять месяцев 2020 года погрузка нефти и нефтепродуктов на КрасЖД составила 5 млн тонн, а лесных грузов — 2 млн тонн, что на 32,4% и 21,1% соответственно меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также снизились объемы погрузки каменного угля (-8% до 36,3 млн тонн), строительных грузов — (-5,6% до 951 тысячи тонн) и промышленного сырья (-1,7% до 634,6 тысячи тонн).

А вот зерна и железных и марганцевых руд перевезли на 21,9% (825,6 тысяч тонн) и 20,3% (876,2 тысячи тонн) соответственно.

В целом за три квартала 2020 года погрузка составила 56,9 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 8,7%. Грузооборот же за этот период составил 101,2 млрд тарифных тонно-км, с ростом к прошлому году на 0,9%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 123,1 млрд тонно-км (+2,5%).