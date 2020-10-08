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Красноярский край оказался среди «чемпионов» по росту размера микрозаймов

Красноярский край оказался среди «чемпионов» по росту размера микрозаймов
Иллюстрация: pixabay.com

Сам размер займа до зарплаты в крае не так велик, как в среднем по стране, но динамика его роста более чем на две трети превосходит общероссийские показатели.

#НОВОСТИ
Средний размер микрозайма («займа до зарплаты» до 30 тысяч рублей) в Красноярском крае по итогу августа 2020 года составил 7 700 рублей, что на 8,8% больше, чем в апреле этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
По динамике роста регион вошел в тройку «лидеров» по стране: сильнее средний микрозайм вырос только в Москве (+22%) и Краснодарском крае (+8,9%). По размеру же среднего микрозайма край оказался на 18 месте среди регионов страны.
 
По России средний размер микрозайма вырос на 5,2% — до 8 216 рублей. Стоит отметить, что восходящий тренд в этом сегменте сформировался в мае 2020 года, когда после рекордного апрельского падение до 7 811 рублей, средний «заём до зарплаты» увеличился до 7 836 рублей.
 
Красноярский край оказался среди «чемпионов» по росту размера микрозаймов 1
 
«После снятия жестких „карантинных“ мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа „до зарплаты“ демонстрирует возвращение к значениям начала года», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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