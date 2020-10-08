На подготовку к юбилею Минусинска готовы потратить 2 млрд рублей
«Южная столица края» отметит 200-летие в 2023 году. Подготовка Минусинска к юбилею будет вестись преимущественно на средства краевого бюджета, сообщает ТАСС.
Как сообщил агентству глава города Андрей Первухин, по дорожной карте вложения составят порядка 2 млрд рублей.
Это средства, в основном, краевого бюджета. Мы работаем над тем, чтобы привлечь спонсоров, благотворителей и частные пожертвования», - сказал Первухин.
Деньги нужны на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, их в городе порядка 30. Наиболее проблемный объект – это церковь Вознесения господня.
По сути требуется его полное восстановление», - считает мэр Минусинска.