На подготовку к юбилею Минусинска готовы потратить 2 млрд рублей

Как сообщил агентству глава города Андрей Первухин, по дорожной карте вложения составят порядка 2 млрд рублей.

Это средства, в основном, краевого бюджета. Мы работаем над тем, чтобы привлечь спонсоров, благотворителей и частные пожертвования», - сказал Первухин.

Деньги нужны на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, их в городе порядка 30. Наиболее проблемный объект – это церковь Вознесения господня.