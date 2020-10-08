Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.10
78,09
91,81
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На подготовку к юбилею Минусинска готовы потратить 2 млрд рублей

На подготовку к юбилею Минусинска готовы потратить 2 млрд рублей
Иллюстрация: минусинскаяепархия.рф

«Южная столица края» отметит 200-летие в 2023 году. Подготовка Минусинска к юбилею будет вестись преимущественно на средства краевого бюджета, сообщает ТАСС.

#НОВОСТИ

Как сообщил агентству глава города Андрей Первухин, по дорожной карте вложения составят порядка 2 млрд рублей.

Это средства, в основном, краевого бюджета. Мы работаем над тем, чтобы привлечь спонсоров, благотворителей и частные пожертвования», - сказал Первухин.

Деньги нужны на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, их в городе порядка 30. Наиболее проблемный объект – это церковь Вознесения господня.

По сути требуется его полное восстановление», - считает мэр Минусинска.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрытьсяРоспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрыться
  • Управлению культуры Красноярска назначили нового руководителяУправлению культуры Красноярска назначили нового руководителя
  • Массовый исход: 50 арендаторов покидают ТРЦ «Июнь»Массовый исход: 50 арендаторов покидают ТРЦ «Июнь»
  • Силовики проводят обыски в управлении стройнадзора по Красноярскому краюСиловики проводят обыски в управлении стройнадзора по Красноярскому краю
  • Экс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под судЭкс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под суд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.