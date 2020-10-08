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Выпускникам вузов 2020 года предлагают бесплатное обучение графическому дизайну

Выпускникам вузов 2020 года предлагают бесплатное обучение графическому дизайну
Иллюстрация: Мария Райдер

Предложение актуально для тех, кто из-за пандемии коронавируса не нашел работу по специальности. Курс стартует уже в ближайшие дни и продлится до 15 декабря.

#НОВОСТИ

Обучение проводится в рамках федеральной программы поддержки WorldSkills Россия. По результатам прохождения курса будет выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Потратить всего месяц и изучить основы прикладного графического дизайна от практиков отрасли - такого предложения на рынке образовательных услуг Красноярска я не знаю. А учитывая то, что для выпускников средне-специальных и высших учебных учреждений 2020 года такая возможность предоставляется бесплатно - это предложение уникально! Я более 20 лет работаю в отрасли, 7 последних лет преподаю, последние 2 года работаю в онлайн образовании, но о таком предложении в Красноярске не слышала», - говорит эксперт WorldSkills Россия Мария Райдер.

В программе обучения – основы графического дизайна: растровая и векторная графика, требования типографий и digital-агентств к макетам, особенности создания макетов под технологические особенности производства, логику постановки целей и вопросов к заказчикам для создания востребованного графического продукта. В конце обучения каждый из учеников сдает экзамен по мировым стандартам и получает удостоверение с подтверждением своих навыков и знаний.

Я работаю на проекте WorldSkills третий год: это прекрасно оснащенные по самым последним требованиям компьютерные классы (отдельно на базе macos и windows), на каждом компьютере – графический планшет Wacom, в кабинетах проекторы и огромные экраны для демонстрации примеров. Но самое главное – это преподавательский состав, все мои коллеги - практики, которые не только могут рассказать принципы работы дизайнера, но и дать советы из своего опыта. Нам повезло, что главный эксперт Красноярского края по компетенции графический дизайн Алексей Снетков работает именно в нашей команде», - рассказывает Мария. 

На курсе «Графический дизайн» изучаются основы работы в графических программах Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Что такое CMYK и RGB? Что такое оверпринт? Какие существуют виды бумаги? Что такое колонцифра и колонтитул? В каком формате сохранить файл, для передачи исполнителю? Как автоматически впечатать разные фамилии в бейджи и дипломы? Какую бумагу выбрать? Как сэкономить на печати тиража? Фирменный стиль, работа со шрифтами, информационный дизайн, создание полиграфической продукции и рекламы для SMM. 

Занятия проходят очно в уютных компьютерных классах по адресу Металлургов, 4а, в вечернее время. Подать заявку можно по ссылке: https://forms.gle/EBuaUdpcg6DztPKX8

 

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