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В Москве скончался бывший глава Красноярского края Владимир Долгих

В Москве скончался бывший глава Красноярского края Владимир Долгих
Иллюстрация: deduhova.ru

Первый секретарь Красноярского крайкома КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих умер на 96-м году жизни.

#НОВОСТИ

В 60-х годах Владимир Иванович возглавлял Норильский горно-металлургический комбинат, а в последние годы жизни (с 2013 по 2018 год) представлял в Совете Федерации Москву.

Владимир Долгих родился в 1924 году в Иланском Енисейской губернии. Участвовал в Великой отечественной войне, в частности, участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой, воевал на Брянском фронте, был демобилизован после ранения. Был награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», двумя орденами Великой Отечественной войны I степени.

После войны окончил институт цветных металлов, работал на аффинажном заводе, затем в Норильске.

С 1969 по 1972 годы возглавлял крайком партии, преемником Долгих на этом посту стал Павел Федирко. С 1966 года – Депутат Верховного совета СССР, в 2011-2013 годах был депутатом Государственной Думы шестого созыва. Дважды герой Социалистического труда (1965 и 1984 гг).

Бронзовый бюст Владимира Долгих установлен на его родине в Иланском 5 декабря 2012 года.

Скорбная весть из столицы. Федеральные СМИ сообщают о смерти Владимира Ивановича Долгих - одного из величайших красноярцев советского и постсоветского периодов. {при его участии реализованы} Самые крупные и амбициозные проекты края и страны 1960-1980-х. Настоящий сибиряк, настоящий красноярец. В последние годы я работал вместе с Владимиром Ивановичем в правлении Красноярского землячества в Москве, где он был председателем. Встречались еще в начале 2020-го – наметили множество инициатив к 75-летию Победы», - написал в своем ФБ-аккаунте депутат Государственной Думы Виктор Зубарев.

О месте и времени прощания пока не сообщается.

 

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