Посещаемость торговых центров катастрофически упала

Сравнив данные сороковой недели 2021 года (28 сентября – 4 октября) с данными той же недели в 2019 году, специалисты определили пятерку крупных городов, где трафик в крупных магазинах упал больше всего.

Список возглавил Красноярск с –32 %, далее идут Новосибирск –26 %, Санкт-Петербург –24 %, Казань и Москва по –22 %.

Аналитики связывают поведение покупателей с опасениями о повторении пика COVID-19, и отмечают, что

год в целом аномальный, но падение трафика особенно нехарактерно для осени — традиционного времени распродаж».

Напомним, красноярские ТЦ были с весны закрыты на карантин и открылись в конце августа. Сразу после этого в них наблюдался большой наплыв посетителей.