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Столбы и Торгашинский хребет соединят пешеходным переходом

Столбы и Торгашинский хребет соединят пешеходным переходом
Иллюстрация: Агентство по туризму Красноярского края

Депутаты Заксобрания заслушали доклад по развитию национального парка «Красноярские Столбы». Грядут перемены.

#НОВОСТИ

На комитете по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению ЗС заслушали Юлию Верхушину, руководителя краевого агентства по туризму, с докладом о развитии национального парка «Красноярские Столбы» и задачах межведомственного взаимодействия.

До конца октября в обновлённом виде начнет работать Восточный вход на Столбы. Там уже появился современный визит-центр с теплым туалетом, раздевалками, комнатой матери и ребенка.

Интересная инициатива — связь Столбов с другими туристическими объектами. В районе оздоровительного лагеря «Гренада» появится удобная парковка. От нее обустроят пешеходный переход на Торгашинский хребет. Глава ведомства пообещала, что пользоваться переходом красноярцы смогут уже в следующем году.

Поставлена точка в вопросе оплаты входа на Столбы. Напомним, в соответствии с федеральным законодательством вход в национальные парки должен быть платным. Тем не менее благодаря тому, что из краевого бюджета Столбы получают субсидию и она в текущем году увеличилась в три раза — до 16 млн рублей, вход на Столбы для посетителей остается бесплатным.

 

 

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