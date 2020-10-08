«Нрав реки» Качи стал выглядеть лучше

Многофункциональная скамья нуждалась в замене некоторых деталей конструкции. Работы по «омоложению» Нрава реки» выполнила команда молодых красноярцев на грант конкурса молодёжных проектов «Ты – город». С августа по сентябрь велись обновительные работы — арт-объект разобрали, сделали для него подиум, а потом собрали уже с новыми деталями. Также обновили защитное покрытие и саму скамью.