Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
77,91
91,69
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Нрав реки» Качи стал выглядеть лучше

«Нрав реки» Качи стал выглядеть лучше
Иллюстрация: Краскомпас

На берегу Качи отреставрировали арт-объект «Нрав реки». Впервые за пять лет. Выглядел он уже не лучшим образом.

#НОВОСТИ

Многофункциональная скамья нуждалась в замене некоторых деталей конструкции. Работы по «омоложению» Нрава реки» выполнила команда молодых красноярцев на грант конкурса молодёжных проектов «Ты – город». С августа по сентябрь велись обновительные работы — арт-объект разобрали, сделали для него подиум, а потом собрали уже с новыми деталями. Также обновили защитное покрытие и саму скамью.

«Нрав реки» Качи стал выглядеть лучше 1

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрытьсяРоспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрыться
  • Управлению культуры Красноярска назначили нового руководителяУправлению культуры Красноярска назначили нового руководителя
  • Экс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под судЭкс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под суд
  • Андрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрииАндрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрии
  • Красноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до АчинскаКрасноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до Ачинска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.