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В Красноярске проходит финал Международного конкурса новой драматургии «Ремарка»

В Красноярске проходит финал Международного конкурса новой драматургии «Ремарка»
Иллюстрация: "Ремарка"

Фестиваль собрал все театральные коллективы края, на площадке драматического театра им. Пушкина они представят лучшие пьесы 2020 года. События фестиваля транслируются на youtube-канале и сайте театра.

#НОВОСТИ

Театральные коллективы, желающие находиться в русле современного театрального процесса, часто не имеют возможности ориентироваться в массиве новых драматургических текстов и не обладают информацией о талантливых молодых драматургах и тенденциях развития современной драматургии. На «Ремарку» приходят русскоязычные пьесы со всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья (на конкурс 2020 года было прислано более 800 пьес – это самый большой показатель среди всех русскоязычных конкурсов). В свою очередь, драматурги, написав очень хорошую пьесу, иногда годами дожидаются «счастливого случая» появления её на сцене. Конкурс новой драматургии «Ремарка» соединяет драматургов и конкретные театры.

Уникальность нашего проекта заключается в том, что финал конкурса является передвижным, то есть, каждый раз проводится в новом регионе. Ремарка в буквальном смысле открывает авторам двери в театры страны. При проведении финальных читок пьес – победителей, мы работаем не с отдельными режиссёрами, которые набирают себе команды, а с постоянными театральными труппами, стараясь задействовать максимальное количество театров города, в котором проходит финал конкурса. Спектакли по пьесам – финалистов конкурса «Ремарка» - с успехом идут на сценах театров России, как в регионах, так и в Санкт-Петербурге и Москве», - говорят организаторы проекта.

В конкурсе «Ремарка» пять номинаций: «Весь мир», «Маленькая Ремарка12+», «Маленькая Ремарка12-», OFF-программа, «Принимающий регион». В экспертный совет и жюри конкурса входят авторитетные специалисты в области театрального искусства: драматурги, критики, филологи, искусствоведы и режиссёры, проживающие, во всех регионах страны и за её пределами и признанные театральным сообществом и в России, и за рубежом.

С программой конкурса можно ознакомиться на сайте «Ремарки». Напомним, трансляции событий проходят на youtube-канале и сайте театра имени Пушкина.

 

Автор: Наталья Кобец
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