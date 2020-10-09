В Красноярске проходит финал Международного конкурса новой драматургии «Ремарка»
Фестиваль собрал все театральные коллективы края, на площадке драматического театра им. Пушкина они представят лучшие пьесы 2020 года. События фестиваля транслируются на youtube-канале и сайте театра.
Театральные коллективы, желающие находиться в русле современного театрального процесса, часто не имеют возможности ориентироваться в массиве новых драматургических текстов и не обладают информацией о талантливых молодых драматургах и тенденциях развития современной драматургии. На «Ремарку» приходят русскоязычные пьесы со всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья (на конкурс 2020 года было прислано более 800 пьес – это самый большой показатель среди всех русскоязычных конкурсов). В свою очередь, драматурги, написав очень хорошую пьесу, иногда годами дожидаются «счастливого случая» появления её на сцене. Конкурс новой драматургии «Ремарка» соединяет драматургов и конкретные театры.
Уникальность нашего проекта заключается в том, что финал конкурса является передвижным, то есть, каждый раз проводится в новом регионе. Ремарка в буквальном смысле открывает авторам двери в театры страны. При проведении финальных читок пьес – победителей, мы работаем не с отдельными режиссёрами, которые набирают себе команды, а с постоянными театральными труппами, стараясь задействовать максимальное количество театров города, в котором проходит финал конкурса. Спектакли по пьесам – финалистов конкурса «Ремарка» - с успехом идут на сценах театров России, как в регионах, так и в Санкт-Петербурге и Москве», - говорят организаторы проекта.
В конкурсе «Ремарка» пять номинаций: «Весь мир», «Маленькая Ремарка12+», «Маленькая Ремарка12-», OFF-программа, «Принимающий регион». В экспертный совет и жюри конкурса входят авторитетные специалисты в области театрального искусства: драматурги, критики, филологи, искусствоведы и режиссёры, проживающие, во всех регионах страны и за её пределами и признанные театральным сообществом и в России, и за рубежом.
С программой конкурса можно ознакомиться на сайте «Ремарки». Напомним, трансляции событий проходят на youtube-канале и сайте театра имени Пушкина.