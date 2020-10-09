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Быстрее всех в Сибири восстанавливается малый бизнес в Омске и Кемерове

Быстрее всех в Сибири восстанавливается малый бизнес в Омске и Кемерове
Автор фото: athree23. Иллюстрация: pixabay.com

В августе 2020 компании малого и микробизнеса в Сибири не только вернулись к мартовским показателям по объему поступлений средств на счета, но и превзошли их.

#НОВОСТИ

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Райффайзенбанком.

Общий оборот по счетам компаний в шести крупнейших городах Сибири в августе был на 5,6% выше, чем в марте. Самый сильный рост наблюдался в Кемерово и Омске. Исключение составил Иркутск, где обороты сократились по сравнению с мартом на 0,5%.

Самый сильный прирост в Сибири наблюдался в Кемерово и Омске – на 15% и 12% соответственно. Красноярский бизнес «подрос» на 7%, томский – на 8%.

Разница в динамике восстановления оборотов компаний в этих городах связана с региональной спецификой и с продолжительностью ограничительных мер, которые применялись местными властями», – поясняет Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

По сравнению с прошлым годом динамика в большинстве городов также положительная – поступления на счета выросли практически везде, а в Кемерово они увеличились практически на треть.

Исследование проводилось на основе данных об активности более 10 тыс. компаний СФО из сегмента малого и микро бизнеса.

 

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