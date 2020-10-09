Новости туризма: мир приоткрывается! – Алена Чекоданова, туроператор «Меридиан»

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Алена Чекоданова, турфирма «Меридиан»

В туристических кругах появилась информация о скором открытии следующих стран: Куба, Япония, Сейшелы, Австрия и Сербия. Но вот гарантий, что российские авиакомпании полетят во все упомянутые государства, нет. Да и интересно ли это будет для наших туристов, тоже пока вопрос.

Другая приятная новость – в перечень российских аэропортов, из которых разрешаются полеты по ранее согласованным направлениям, могут добавиться еще пять – это Грозный, Владивосток, Самара, Уфа и наш Красноярск!

Кроме того, ведомствам поручат разработать такой алгоритм перераспределения пассажиропотока с турецкого направления на направление в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы суммарное количество граждан, возвращающихся в Россию из зарубежных поездок, не увеличилось, если будет принято решение о расширении авиаперевозки в ОАЭ.

А пока новые направления еще под вопросом, туроператоры сделали ставку на уже открытое – остров Занзибар. И здесь уже назрел вопрос: где селить туристов, ведь объем заявленной компаниями перевозки может не соответствовать отельному фонду страны.

Занзибар – очень специфическое направление. Отельный фонд не такой большой, как кажется. Действительно хороших отелей крайне мало, заявленная звездность у большинства не соответствует действительности. Для тех, кто хочет провести свой отпуск на экзотическом острове, рекомендую заранее побеспокоиться о путевках, чтобы была возможность забронировать хороший отель, а не выбирать из оставшихся в продаже.

Еще одна приятная новость на этот раз пришла из Таиланда: министерство здравоохранения страны предложило сократить обязательный карантин для иностранных туристов с 14 до 10 дней. Вполне возможно, что власти пойдут на такой шаг. Прогнозируют, что вторая волна COVID-19 здесь не будет такой серьезной, как первая. На ситуацию положительно влияют принятые властями комплексные меры по борьбе с заболеванием, особенно требование ношения масок в общественных местах. Но вот смогут ли российские туристы сами оценить более щадящие условия пребывания в стране?

Есть и новости с российских курортов. Средняя загрузка отелей в Сочи в период осенних каникул 2020 года составит около 80%. В октябре туроператоры фиксируют рост спроса по сравнению с прошлогодними показателями. Связано это с решением мэрии Москвы продлить школьные осенние каникулы в столице с 5 по 18 октября. Да и погода радует в этом году как никогда – днем воздух прогревается до 28 градусов, и отдыхающие не упускают случай если не искупаться, то позагорать уж точно.

Но самая главная туристическая новость этой недели – возращение с 15 октября программы кэшбека за туры по России. И в этот раз Правительство учло все пожелания и нюансы пилотного проекта – размер кэшбека увеличен до 20%. При бронировании по данной акции есть очень большое количество нюансов, которые должны быть соблюдены в обязательном порядке. И туроператоры готовы в этом помочь – безвозмездно.