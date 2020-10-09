Главную елку Красноярска закупят на 16 млн рублей
На портале госзакупок появился тендер на аренду новогодней елки, за которую департамент муниципального заказа мэрии Красноярска — заказчик — готов заплатить 15,9 млн рублей.
В конкурсной документации сообщается, что конструкция должна состоять из 7 ярусов, нижние по высоте 8,8 метра, три верхние 4,5 метра, общей высотой 50 метров. В стоимость также входят подсветка и украшения.
Напомним, несколько лет назад праздничные гулянья были перенесены на остров Татышев, где и устанавливали одну из самых высоких елок в России. В прошлом году главная елка в Красноярске оказалась самой дорогой и самой высокой в стране — она обошлась в 51 млн рублей.