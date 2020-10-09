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Пивоваров: «Красноярск — место силы»

Пивоваров: «Красноярск — место силы»
Иллюстрация: youtube

Журналист Алексей Пивоваров, ведущий и автор популярного YouTube-канала «Редакция», назвал Красноярск одним из любимых городов России.

#НОВОСТИ

Красноярск — один из моих любимых городов в России. У него куча проблем, главная из которых — отсутствие газа, что вообще поразительно для сибирского региона: отапливается он углём, из-за чего у города регулярная проблема чёрного неба, о которой мы делали выпуск. Тем не менее Красноярск очень красивый: там есть старые деревянные кварталы и вполне себе помпезный сталинский центр, есть современные бизнес-центры и отели. Он мне нравится своей спокойной сибирской основательностью: чувствуется, что люди, которые его начинали, пришли сюда надолго и строили на века. В Красноярске очень высокий уровень патриотизма у людей: они любят свой город и свою природу, и очень переживают из-за того, что многие оттуда уезжают, для них это большая травма. И действительно жалко, потому что город, наряду с Екатеринбургом, Ростовом и Петербургом, — место непререкаемой силы».

Напомним, Алексей Пивоваров приезжал в Красноярск в начале года, здесь он снимал программу о проблемах с экологией и режиме «черного неба».

В комментариях к посту глава Красноярска Сергей Ерёмин поблагодарил журналиста «за добрые слова и отношение к Красноярску» и пригласил еще раз в гости.

 

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