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В Красноярском крае зафиксирован пиковый прирост заболевших COVID-19

В Красноярском крае зафиксирован пиковый прирост заболевших COVID-19
Иллюстрация: yandex.ru

За минувшие сутки 175 жителей края заразились коронавирусом. Суточный прирост составил 0,8%. Край занимает 10 место по интенсивности распространения ковида среди регионов РФ.

#НОВОСТИ

Сейчас под наблюдением врачей находится 3 228 человек, в том числе взято еще 324 человека. У них подозревают наличие коронавируса. За последние сутки вылечились от инфекции 86 человек, а еще 2 случая закончились летальным исходом.

Таким образом, с начала наблюдений в крае официально подтверждено 21 389 случаев заболевания:

  • выздоровело – 15 998 человек,
  • летальных исходов – 572 случая.

Всего было проведено 1 052 329 тестов на коронавирус, за последние сутки — 9 145.

Напомним, Красноярский край находится на третьем этапе снятия ограничений.

 

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