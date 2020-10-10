В Красноярском крае зафиксирован пиковый прирост заболевших COVID-19
За минувшие сутки 175 жителей края заразились коронавирусом. Суточный прирост составил 0,8%. Край занимает 10 место по интенсивности распространения ковида среди регионов РФ.
Сейчас под наблюдением врачей находится 3 228 человек, в том числе взято еще 324 человека. У них подозревают наличие коронавируса. За последние сутки вылечились от инфекции 86 человек, а еще 2 случая закончились летальным исходом.
Таким образом, с начала наблюдений в крае официально подтверждено 21 389 случаев заболевания:
- выздоровело – 15 998 человек,
- летальных исходов – 572 случая.
Всего было проведено 1 052 329 тестов на коронавирус, за последние сутки — 9 145.
Напомним, Красноярский край находится на третьем этапе снятия ограничений.