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Красноярский край получит кредитные каникулы

Красноярский край получит кредитные каникулы
Иллюстрация: krskstate.ru

Регион получит реструктуризацию по шести бюджетным кредитам до 2029 года.

#НОВОСТИ

В правительстве края разработали соглашение с Минфином РФ, которое позволит Российской Федерации предоставить региону реструктуризацию долга по шести бюджетным кредитам, полученным в 2015-2017 годах. Общая сумма задолженности составляет 21,1 млрд рублей

Инициативу поддержали депутаты Законодательного собрания края на недавней сессии. Мера необходима —  в 2020 году дефицит краевого бюджета составит 26,5 млрд рублей даже с учетом федеральных денег. Высвобожденные средства позволят компенсировать выпадающие доходы и стабилизировать экономику.

Рассказываем условия реструктуризации. Ранее задолженность нужно было погасить до 2024 года, а в этом году выплатить 10 % от суммы долга в федеральный бюджет. Реструктуризация даст люфт до 2029 года. В 2020 году платить не придется, что особенно важно. В 2021-2024 годах край начет выплачивать по 5 % суммы задолженности ежегодно. Затем, в 2025–2029 годах равными долями выплатит оставшуюся сумму задолженности.

 

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