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Носителей коронавируса в аэропортах выявят собаки

Носителей коронавируса в аэропортах выявят собаки
Иллюстрация: aminoapps.com

Планируется, что со следующего года собаки начнут нести службу в аэропортах Москвы, а далее и в других регионах, — сообщает «Общественное телевидение России».

#НОВОСТИ

Данная инициатива проводится в рамках эксперимента. Примечательно, что в качестве «живых анализаторов» будет использована необычная порода собак, «шалайка» — это смесь шакала и лайки. Собаки данной породы имеют габариты значително меньшие привычных немецких овчарок, поэтому с ними удобно работать среди больших скоплений людей, и в условиях ограниченного пространства, например, в салонах самолетов. Шалайки обладают острым нюхом и могут распознавать запахи с расстояния полутора метров.

Шалайки давно зарекомендовали себя в качестве служебных собак при поиске взрывчатки и наркотиков, а также могут определять по запаху различные заболевания у человека — диабет, болезнь Паркинсона, малярию и определенные онкологические заболевания.

Данная инициатива имеет международные масштабы — подобную практику сейчас внедряют в ОАЭ, Великобритании, Чили, а в аэропорту Хельсинки шалайки дежурят с сентября 2020 года.

 

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