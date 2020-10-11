Носителей коронавируса в аэропортах выявят собаки

Данная инициатива проводится в рамках эксперимента. Примечательно, что в качестве «живых анализаторов» будет использована необычная порода собак, «шалайка» — это смесь шакала и лайки. Собаки данной породы имеют габариты значително меньшие привычных немецких овчарок, поэтому с ними удобно работать среди больших скоплений людей, и в условиях ограниченного пространства, например, в салонах самолетов. Шалайки обладают острым нюхом и могут распознавать запахи с расстояния полутора метров.

Шалайки давно зарекомендовали себя в качестве служебных собак при поиске взрывчатки и наркотиков, а также могут определять по запаху различные заболевания у человека — диабет, болезнь Паркинсона, малярию и определенные онкологические заболевания.

Данная инициатива имеет международные масштабы — подобную практику сейчас внедряют в ОАЭ, Великобритании, Чили, а в аэропорту Хельсинки шалайки дежурят с сентября 2020 года.