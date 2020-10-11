На модернизацию парка Татышев потратят 50 млн рублей

Деньги выделяет бюджета города в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, — сообщают ДЕЛА.

В закупке говорится, что опоры для них должны быть выполнены в соответствии с их «особым дизайнерским оформлением» в едином стиле благоустройства территории. Они будут представлять собой столбы, высотой 4 м, с гроздью прожекторов наверху. Также будут установлены и классические г-образные опоры высотой 6 метров.

Победитель торгов должен будет выполнить работу за 50 календарных дней.

Аукцион планировался 9 октября, но процедуры приостановлены по жалобе ООО «Сибагротранс».

Другой конкурс для Татышева касается разметки пешеходных дорожек острова: определен победитель, ООО «Ремтехснаб», который выполнит эту работу за 4 млн рублей.

Третий конкурс касается строительства причала и благоустройства зоны отдыха в западной части острова. Исполнитель этих работ в данный момент не выбран – заявку единственного претендента отклонили.

В целом на модернизацию Татышев-парка запланировано 50 млн рублей из краевого бюджета.