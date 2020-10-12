Куда пойти в Красноярске 12-18 октября

12 октября (понедельник) в 19-30 в Большом концертном зале филармонии Театр современной драмы «Вспышка» представляет спектакль «Партитура. Разговоры с оркестром».

Шуберт или Шуман? Как я выбираю то, что слушаю? Где рождается музыка? О чём мечтает скрипачка? Сколько раз оказывался перед выбором «семья или карьера» трубач? Сложно ли быть дирижёром оркестра, и справится ли оркестр без дирижёра? Что есть музыка для меня? Могу ли я представить свою жизнь без музыки? «Партитура» — это новый документальный проект, в котором музыканты симфонического оркестра рассказывают не только о нотах, но и о жизни. Театр «Вспышка» задался целью дать им слово и услышать голоса оркестрантов. Репетиции, семья, поиски себя, концерты, гастроли, ссоры с соседями, любовь и усталость, мечты о будущем, источники вдохновения — всё, что обычно скрыто от зрителей. Всё, что настало время озвучить! Документальный текст подготовлен драматургом Алексеем Житковским и режиссёром Марией Булатовой. Откровенные истории музыкантов прозвучат на фоне живой музыки. Впервые во время спектакля и артисты, и зрители будут находиться на сцене, отгороженной от большого пространства зрительного зала кулисой, что, безусловно, добавит камерности в саму атмосферу сценического действа. Проект реализован на базе Красноярской краевой филармонии при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Министерства культуры РФ. Театр «Вспышка» выражает особую благодарность инспектору КАСО Артуру Кузнецову и генеральному директору Красноярской филармонии Евгению Стодушному.

Билеты от 500 руб по ссылке

18+

13 октября (вторник) в 19-00 на Большой сцене Театра Пушкина премьера ироничного детектива «Ножницы».

Действие происходит в салоне красоты «Последний клок». Совершено убийство пожилой пианистки. Кто мог покуситься на ее жизнь: торговец антиквариатом, небогатая амбициозная красотка, местная дива с туманным прошлым или эксцентричный хозяин салона, который не в восторге от шумной соседки? Решать вам, дорогие зрители, как полноправным участникам нашего расследования! В США в 1992 году спектакль «Ножницы» занесли в Книгу Рекордов Гиннеса как самую «долгоиграющую» не музыкальную постановку. Только в Бостоне, где комедия впервые увидела свет в нынешнем варианте, пьеса идет ежедневно в течение сорока лет! За эти годы она была переведена на полсотни языков, и уже более 12 миллионов зрителей по всему миру присоединились к увлекательному расследованию.

Режиссер-постановщик Владимир Золотарь.

Билеты от 900 руб по ссылке

18+

14 октября (среда) в зале кинотетатра «Синема Парк» показ фильм «В погоне за Бэнкси» в рамках международного фестиваля Beat Weekend.

Попытка разгадать тайну главного уличного художника планеты. В мире нет чистого искусства, художник всегда был любим — и простым зрителем, и (чего уж греха таить) кураторами с искусствоведами за те мифы, которые он строит вокруг себя. Когда один из героев этого фильма говорит, что Бэнкси — это Пикассо XXI века, речь идет именно об этих мифах. Мы не знаем, кто он. Зато мы знаем, что его волнуют насилие и неравенство. Мы не всегда знаем, настоящий ли Бэнкси перед нами или подделка под его стиль. Но мы знаем, что его граффити стоят так дорого, что их срезают со стен, чтобы продать. Сюжетно «В погоне за Бэнкси» — попытка разгадать, что за человек скрывается за этим псевдонимом: найти Кларка Кента за маской Супермена, но одновременно это и исследование его мифа. Режиссеры Аурелия Рувье и Шеймас Хэйли устраивают нам тур по блокбастерам Робин Гуда уличного искусства. В программе: закоулки Нью-Йорка и Лондона; отель с «худшим видом на свете» — на стену между Израилем и Палестиной; трюк с самоуничтожением картины, проданной на «Сотбис» за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, прямо во время аукциона; относительно новое граффити про грязный воздух в промышленном центре Порт-Толбот; борьба жителей Фолкстона за то, чтобы работа Бэнкси осталась в их городишке, а не ушла в частную коллекцию. И да, здесь есть несколько вполне рабочих гипотез о личности художника, но куда интереснее то, почему все участники съемок — от бывшего агента Бэнкси Стива Лазаридеса до гида по его граффити в Бристоле и пенсионерки из Фолкстона — очарованы тем, что он делает. Миф Бэнкси: будь дерзким, будь быстрым, не теряй чувства юмора, привлекай внимание к тому, что для тебя важно. И главное — оставайся анонимным: будучи никем, Бэнкси говорит не только от себя, но и от всех нас.

Билеты от 350 руб.

18+

15 октября (четверг) в зале кинотетатра «Синема Парк» показ фильм «Книготорговцы» в рамках международного фестиваля Beat Weekend.

Разговоры о скорой смерти бумажных книг успели стать столь же привычными, как сама бумажная книга — и на этом фоне особенно заметными становятся люди, для которых книгоиздательство и книготорговля давно превратились из бизнеса в предмет любви и страсти. Этот фильм — окно в мир нью-йоркских букинистов и коллекционеров книжных сокровищ, которые, пожалуй, отличаются от российских коллег вековыми фамильными традициями и большим видовым разнообразием. Но гораздо важнее общие черты: это не просто представители «бизнес-сообщества», это энтузиасты, знатоки, а иногда и эксцентрики, объединенные невероятным увлечением. Погоня за редкими томами, собиравшиеся десятилетиями коллекции, переходящие по наследству лавки с редчайшим подбором томов, страсть к знаниям и привязанность к тактильным ощущениям от книг — в Нью-Йорке (и в фильме) эта страсть проявлена в наивысшей степени, но для того, чтобы ее пережить и почувствовать, необязательно пересекать океан. Невозможно не думать о том, как складывается судьба героев этого фильма сегодня — и найдется ли место для их страсти в мире после пандемии.

Билеты от 350 руб.

18+

16 октября (пятница) в 21-30 в зале Дома кино показ фильма «Марта Купер: история о граффити» в рамках международного фестиваля Beat Weekend.

Имя фотографа Марты Купер не слишком известно широкой публике, но для уличной культуры она легенда — ее альбом Subway Art о зарождении граффити в Нью-Йорке называют «Библией стрит-арта»: он возглавил топ книг, которую чаще всего воруют из магазинов, и усилиями фанатов разошелся по миру, от Бразилии до Японии, в ксерокопиях. А еще Subway Art спас первые нью-йоркские граффити для истории — лишь немногое из того, что было снято для его страниц, уцелело в борьбе городских властей с «вандализмом». Марта Купер заинтересовалась новым искусством улиц в конце 1970-х, когда в качестве фотокорреспондента The New York Post снимала городские трущобы, и с тех пор не останавливалась — сейчас ей 80, но она по-прежнему открывает выставки, выступает на стрит-арт-событиях и совершает рискованные ночные вылазки с берлинскими граффитчиками. И фильм о Марте — это не только рассказ об эволюции культуры граффити, но еще и учебник достойной жизни. Она не жалеет, что отказывалась от престижных заказов, чтобы заниматься любимым делом, — и с улыбкой вспоминает, как долго искала издателя для Subway Art, потому что в книгу о каракулях на вагонах метро никто не верил. Она живет в скромной квартире, самое дорогое в которой — работы, подаренные знаменитыми друзьями-граффитчиками. Она десятилетиями занимается очень личным фотопроектом — снимает жизнь проблемного района ее родного Балтимора. Весь путь Марты, от авантюрной девушки, отправившейся в мотопробег из Бангкока в Лондон, до энергичной пожилой женщины, которая почти каждый день выходит на фотоохоту за свежими граффити, — история о том, как оставаться безрассудным и не стареть сердцем.

Билеты от 250 руб. по ссылке

18+

17 октября (суббота) в 18-00 на Большой сцене Театра Пушкина премьера комедии-фарса «Смерть Тарелкина».

По сюжету чиновник Тарелкин инсценирует собственную смерть, чтобы сбежать от кредиторов. «Смерть Тарелкина» – это жесткая фантасмагория о русской жизни, актуальная на любом отрезке истории. А. Сухово-Кобылин продолжает любимые темы Гоголя и Салтыкова-Щедрина: беззаконие, жадность, взятки, нелепость бюрократии... Пьеса написана в 1869 году. Это последняя часть трилогии о беззаконии, основанной на реальных событиях. Автора обвинили в убийстве любовницы, но потом оправдали. Первая часть — «Свадьба Кречинского» — была дипломной работой Олега Рыбкина в 1993 году и его первым спектаклем в театре Пушкина. Это мужская история: женские образы также исполняют мужчины. Такой прием создает зазор между персонажем и исполнителем, вносит дополнительный момент театральной игры.

В главной роли заслуженный артист России Сергей Селеменев. Режиссер Олег Рыбкин.

Билеты от 250 руб по ссылке

18+

18 октября (воскресенье) в 17-00 в Органном зале История Мировой музыки.

В программе «Классицизм и эпоха Просвещения» публика услышит произведения венских классиков — Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, а также сочинения их не менее талантливых современников, чьи имена незаслуженно забыты сегодня. В их числе Дмитрий Бортнянский, один из талантливейших представителей русской музыкальной культуры доглинкинской эпохи, снискавший искреннюю любовь соотечественников и как композитор, и как незаурядная, разносторонне одарённая личность. «Орфеем реки Невы» назвал композитора безымянный поэт-современник. Композитора отличали безупречный художественный вкус, сдержанность, благородство, высокий профессионализм. Русский музыкальный критик и композитор А. Серов писал, что Бортнянский «…учился на тех же образцах, как и Моцарт, и самому Моцарту очень подражал». В инструментальном концерте будут звучать орган, клавесин и фортепиано. У детей, да и у взрослых, особенный восторг и улыбки вызовет знаменитый «Сурок» Людвига ван Бетховена. Не обойдётся без классических «хитов»: «Лунной сонаты» и багатели «К Элизе» Бетховена, полонеза «Прощание с Родиной» Михаила Клеофаса Огиньского — польского и белорусского композитора-любителя, дипломата, политического деятеля, одного из лидеров восстания Тадеуша Костюшко, впоследствии амнистированного и ставшего сенатором Российской империи, доверенным лицом Александра Первого.

Билеты от 250 руб. по ссылке

6+

Обзор подготовила Мария Райдер

Фотографии с сайтов организаторов мероприятий