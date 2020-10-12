Красноярские хлебопеки показали ростовчанам уникальный йодовый жмых

Как сообщают в ассоциации «Енисейский стандарт», огромный интерес ростовчан вызвало выступление Евгения Демидова – директора «Дивногорского хлебозавода» (ТМ «ДиХлеб»), который презентовал уникальный продукт – йодовый жмых, разработанный при участии сибирских ученых. Он производится из жмыха кедрового ореха и обогащается (формула и процесс запатентованы) органическим йодом. Жмых можно использовать в хлебопечении и производстве других продуктов питания, главная его ценность в том, что йод в процессе производства сохраняется.

Возможно, дивногорский хлебозавод начнет поставки йодового жмыха в другие регионы России: Торгово-промышленная палата Ростовской области предложила свою поддержку в получении европейского сертификата на этот продукт.