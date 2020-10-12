Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
77,02
90,71
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские хлебопеки показали ростовчанам уникальный йодовый жмых

Красноярские хлебопеки показали ростовчанам уникальный йодовый жмых
Автор фото: Momentmal. Иллюстрация: pixabay.com

В Торгово-промышленной палате Ростовской области с 30 сентября по 2 октября прошла бизнес-миссия Красноярского края. Сибирские предприниматели представили образцы своей продукции.

#НОВОСТИ

Как сообщают в ассоциации «Енисейский стандарт», огромный интерес ростовчан вызвало выступление Евгения Демидова – директора «Дивногорского хлебозавода» (ТМ «ДиХлеб»), который презентовал уникальный продукт – йодовый жмых, разработанный при участии сибирских ученых. Он производится из жмыха кедрового ореха и обогащается  (формула и процесс запатентованы) органическим йодом. Жмых можно использовать в хлебопечении и производстве других продуктов питания, главная его ценность в том, что йод в процессе производства сохраняется.

Возможно, дивногорский хлебозавод начнет поставки йодового жмыха в другие регионы России: Торгово-промышленная палата Ростовской области предложила свою поддержку в получении европейского сертификата на этот продукт.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пивоваров: «Красноярск — место силы»Пивоваров: «Красноярск — место силы»
  • Красноярск ожидают заморозки и ледяные дождиКрасноярск ожидают заморозки и ледяные дожди
  • В Красноярском крае зафиксирован пиковый прирост заболевших COVID-19В Красноярском крае зафиксирован пиковый прирост заболевших COVID-19
  • Новости туризма: мир приоткрывается! – Алена Чекоданова, туроператор «Меридиан»Новости туризма: мир приоткрывается! – Алена Чекоданова, туроператор «Меридиан»
  • Главную елку Красноярска закупят на 16 млн рублейГлавную елку Красноярска закупят на 16 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.