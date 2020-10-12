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Красноярску разрешили прямое авиасообщение с заграницей

Красноярску разрешили прямое авиасообщение с заграницей
Иллюстрация: gelio.livejournal.com

Список городов, откуда можно летать за рубеж. Сейчас для этого открыты в десять стран мира. Туроператоры и авиакомпании, правда, не спешат возобновлять полеты.

#НОВОСТИ
Правительство РФ дополнило список городов, откуда можно летать за границу еще четырьмя — Красноярск, Владивосток, Самара и Грозный, сообщает Ассоциация туоператоров России.
 
Теперь прямое сообщение с заграницей возможно из девяти городов — помимо означенных еще Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.
 
Полеты разрешены с 9 октября. На эту дату для авиасообщения с Россией открыты Турция, Танзания, Великобритания, Швейцария, Казахстан, Южная Корея, Киргизия, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивские острова.
 
Однако пока, по информации аэропорта Красноярск, заявлен на этих направлениях только один рейс — в Анталью от AzurAir.
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