Красноярску разрешили прямое авиасообщение с заграницей

Правительство РФ дополнило список городов, откуда можно летать за границу еще четырьмя — Красноярск, Владивосток, Самара и Грозный, сообщает Ассоциация туоператоров России.

Теперь прямое сообщение с заграницей возможно из девяти городов — помимо означенных еще Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.

Полеты разрешены с 9 октября. На эту дату для авиасообщения с Россией открыты Турция, Танзания, Великобритания, Швейцария, Казахстан, Южная Корея, Киргизия, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивские острова.