Подрядчик просит расторгнуть контракт по инвентаризации красноярских кладбищ

Кроме базы данных, подрядчик должен был создать карту-схему городских кладбищ, на которую были бы нанесены все основные объекты того или иного погоста.

А теперь московская компания «ПКР ГРУП», которая выиграла торги по данному контракту, вышла с предложением расторгнуть договор — подрядчик посчитал объем работ слишком большим.

Когда в начале сентября бригады приступили к работам, то быстро поняли, что задача чрезмерно масштабна. Изначально подрядчик планировал привлекать к замерам и фотографированию работников на аутсорсе, однако требуемого количества людей не нашлось. Другая идея — с использованием дронов — оказалась труднореализуема.

В итоге в компании подсчитали, что для выполнения работы до конца года (контрактные сроки) им требуется около 400 рабочих-замерщиков, которых взять просто неоткуда», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Представители мэрии заявили, что решение подрядчика о расторжении контракта их не устраивает.

Сейчас «ПКР ГРУП» планируют включить в список недобросовестных подрядчиков. Кроме того, за неисполнение контракта компания понесет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Напомним, торги были объявлены летом. Стоимость контракта составила 14 млн рублей. Обследовать нужно было 10 погостов общей площадью около 413 га территории.

Тем временем, оцифровка московских кладбищ началась около семи лет назад и в данный момент проведена инвентаризация 194 кладбищ в Москве и 49 муниципалитетах Московской области, более 1 000 000 захоронений и 750 Га территории внесено в сервис на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, а также сервис проекта картазахоронений.рф.