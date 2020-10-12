На Предмостной площади собираются построить спортивный комплекс

Согласно условиям, участок перейдет победителю торгов на 10 лет и за каждый год застройщику предстоит выплачивать 1,8 млн рублей. Заявки от желающих будут приниматься до 2 ноября.

Напомним, что в течение последних нескольких лет земля находилась в распоряжении строительной компании «Сибиряк» и за это время мэрия успела несколько раз подать на организацию в суд. В итоге договор аренды был расторгнут, а руководителя УСК «Сибиряк» Владимира Егорова суд обязал закопать на участке котлован.