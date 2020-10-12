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На Предмостной площади собираются построить спортивный комплекс

На Предмостной площади собираются построить спортивный комплекс
Иллюстрация: egrp365.ru

Красноярская мэрия выставила на торги участок у Коммунального моста, где находится здание бывшей «Планеты Красноярск». Планируется, что здесь должен появиться спорткомплекс с бассейном.

#НОВОСТИ

Согласно условиям, участок перейдет победителю торгов на 10 лет и за каждый год застройщику предстоит выплачивать 1,8 млн рублей. Заявки от желающих будут приниматься до 2 ноября.

Напомним, что в течение последних нескольких лет земля находилась в распоряжении строительной компании «Сибиряк» и за это время мэрия успела несколько раз подать на организацию в суд. В итоге договор аренды был расторгнут, а руководителя УСК «Сибиряк» Владимира Егорова суд обязал закопать на участке котлован.

 

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