В Красноярском крае ужесточат проверки по ношению масок
Об ужесточении проверок рассказал губернатор Александр Усс на заседании по предупреждению распространению новой коронавирусной инфекции.
Каждый из нас должен обязательно соблюдать меры предосторожности. Помните, что, даже не зная, мы можем быть переносчиками инфекции, а значит представлять большую опасность для окружающих, особенно для людей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями».
Сейчас жителей края прививают от сезонного гриппа. Прививку можно поставить в своей поликлинике, краевом Центре СПИД или платных прививочных кабинетах.
По информации Роспотребнадзора края, в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусом. Ведомство уточняет, что в крае пришлось открыть дополнительные 500 мест для больных коронавирусом, еще 250 хотят добавить на этой неделе. Вместе с этим, в регионе фиксируют большое количество случав гриппа и ОРВИ.