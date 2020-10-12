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В Красноярском крае ужесточат проверки по ношению масок

В Красноярском крае ужесточат проверки по ношению масок
Иллюстрация: russia.tv

Об ужесточении проверок рассказал губернатор Александр Усс на заседании по предупреждению распространению новой коронавирусной инфекции.

#НОВОСТИ

Каждый из нас должен обязательно соблюдать меры предосторожности. Помните, что, даже не зная, мы можем быть переносчиками инфекции, а значит представлять большую опасность для окружающих, особенно для людей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями».

Сейчас жителей края прививают от сезонного гриппа. Прививку можно поставить в своей поликлинике, краевом Центре СПИД или платных прививочных кабинетах.

По информации Роспотребнадзора края, в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусом. Ведомство уточняет, что в крае пришлось открыть дополнительные 500 мест для больных коронавирусом, еще 250 хотят добавить на этой неделе. Вместе с этим, в регионе фиксируют большое количество случав гриппа и ОРВИ.

 

 

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