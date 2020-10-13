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В Красноярске продают кабриолет на базе вазовской «девятки»

В Красноярске продают кабриолет на базе вазовской «девятки»
Иллюстрация: VVolodya/krsk.au.ru

Машина выставлена на площадке интернет-аукциона. В комментариях под объявлением владельцу желают удачи, поскольку автомобиль снят с учета и переделки не зарегистрированы.

#НОВОСТИ
На красноярской странице интернет-аукциона au.ru появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2109 (выпуска 1999 года), переделанного в кабриолет.
Продам автомобиль для удовольствия. Крышу сносит», — пишет автор объявления.
И добавляет, что все документы на машину в порядке, но она снята с учета. Плюс переделки не оформлены.
 
Стартовая цена лота — 25 000 рублей. Без торгов, которые окончатся сегодня в 16:17, машину можно купить за 35 тысяч. По словам продавца, предыдущий покупатель на связь не вышел.
 
В комментариях он также уточнил, что готов отдать вместе с машиной ее старую крышу, чтобы новый владелец мог ее приварить и поставить автомобиль на учет. В ответ ему пожелали удачи с продажей.
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