В Красноярске продают кабриолет на базе вазовской «девятки»

На красноярской странице интернет-аукциона au.ru появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2109 (выпуска 1999 года), переделанного в кабриолет.

Продам автомобиль для удовольствия. Крышу сносит», — пишет автор объявления.

И добавляет, что все документы на машину в порядке, но она снята с учета. Плюс переделки не оформлены.

Стартовая цена лота — 25 000 рублей. Без торгов, которые окончатся сегодня в 16:17, машину можно купить за 35 тысяч. По словам продавца, предыдущий покупатель на связь не вышел.

В комментариях он также уточнил, что готов отдать вместе с машиной ее старую крышу, чтобы новый владелец мог ее приварить и поставить автомобиль на учет. В ответ ему пожелали удачи с продажей.