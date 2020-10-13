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Красноярским производителям продуктов питания помогут попасть в крупные торговые сети

Красноярским производителям продуктов питания помогут попасть в крупные торговые сети
Автор фото: Tumisu. Иллюстрация: pixabay.com

Агентство развития бизнеса (центр «Мой бизнес») принимает заявки на участие в продовольственной выставке PETERFOOD в Санкт-Петербурге с 17 по 19 ноября 2020 года.

Красноярские продовольственные компании смогут презентовать свою продукцию крупнейшим ритейлерам страны и принять участие в конкурсах «Наша марка» и «Выбор сетей». Все расходы, связанные с организацией поездки, арендой выставочной площади, регистрационным взносом, оформлением коллективного стенда предприятий Красноярского края берет на себя Агентство развития бизнеса.

Вопросы, связанные с участием в выставке, можно задать по тел. 265–4432 (доб. 038) или e-mail: zhogova@agpb24.ru, Анна Жогова.

PETERFOOD – это главная и крупнейшая продовольственная выставка Санкт-Петербурга и всей России, которая обеспечивает экспонентам гарантированный контакт с закупщиками розничных сетей и оптовиками непосредственно на стендах. Каждый год выставку посещают более 200 закупщиков из всех 50 ведущих розничных и 100 дистрибьюторов и HoReCa.

В рамках выставки пройдут мероприятия:

- Главный продовольственный форум «Торговля Большого Города», где Вы узнаете все о развитии продовольственной торговли Санкт-Петербурга;

- Программа «Активные сетевые продажи» - знакомство с закупщиками 50 розничных сетей и 100 региональных оптовиков своего продукта;

- Выставка и конференция «Некоммерческие закупки в розничных сетях»;
«Центр Закупок Сетей» и «Центр Некоммерческих Закупок» — индивидуальные переговоры поставщиков с закупщиками более 50 ритейлеров, сетей ресторанов и интернет-магазинов;

- Конкурсы для производителей продуктов питания «Наша марка», «Инновационный продукт» и «Выбор сетей»;

- Открытые мастер-классы и семинары.

На выставке участники смогут расширить аудиторию потребителей продуктов, товаров и услуг компании, показать весь свой ассортимент, провести дегустации и индивидуальные переговоры с сетями в комфортной обстановке, установить деловые контакты и найти новых партнеров.

Сайт выставки: http://peterfood.ru/

 

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