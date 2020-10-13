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Организаторы премии «Человек года» заявили о дополнительной номинации

Организаторы премии «Человек года» заявили о дополнительной номинации
Иллюстрация: newslab.ru

Премию «Человек года» в 2020 году дополнит еще одна номинация, которая введена в срочном порядке и посвящена запросу горожан на красоту и порядок в родном Красноярске.

#НОВОСТИ
По словам главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске Юлии Чанчиковой, организаторы решили расширить пул номинаций уже после запуска десяти заявленных. Одиннадцатая номинация называется «Общественные пространства: частные инициативы».
 
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Обсуждая городскую повестку, мы поняли: в этом году стоит отметить бизнес-инициативы по созданию общественных пространств в Красноярске», — рассказала г-жа Чанчикова.
 
Главный редактор и организатор премии подчеркнула: во время пандемии, когда многие горожане отказались от поездок на отдых в другие города и страны, особенно важной стала «погода в доме»:
 
Люди делают ремонты в квартирах, приводят в порядок балконы, дачи. Это что касается нашей собственности. Но есть еще и наш общий дом — Красноярск. Очень важно, чтобы и в нем были обустроенные места для прогулок, спорта, созерцания.
 
В номинации будут рассмотрены частные инициативы по созданию общественных пространств. Как новых, так и обновленных, реконструированных.
 
Напомним, премия «Человек года» пройдет в Красноярске в 11 раз. Пул экспертов вырос до 200 человек. Среди номинаций: «Банкир года: помощь МСП», «Застройщик года», «Частное образование», «Частная медицина», «Человек года в IT: цифровизация бизнеса», «Лидеры бизнеса», «Остаться в живых: закрыть нельзя открыть», «Амбассадоры бренда». В этом году вновь состоится выбор лучших в номинации «Стартап года», учрежденной венчурным инвестором, основателем бизнес-акселератора «300 стартапов» Андреем Шевелевым. В 2020 году «Стартап года» фокусируется на проектах в области фуд индустрии.
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