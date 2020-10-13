В Омске обсуждают введение режима самоизоляции с 19 октября
Портал Om1.ru со ссылкой на информацию, полученную на «горячей линии по коронавирусу», сообщает о введении режима самоизоляции с 19 октября.
В некоторых СМИ Омска появилась информация о закрытии движения между городами и регионами с 19 октября.
Эта информация актуальна, потому что заболевшие увеличиваются с каждым днём, скорее всего, так и будет. Точно сказать, что будет завтра, через неделю или через месяц, я вам не могу, но всё к этому идёт», — рассказала специалист контактного центра журналистам Om1.ru.
На сегодняшний в Омской области самоизоляцию необходимо соблюдать только людям старше 65 лет, на территории действует масочный режим до 31 октября.
По информации оперштаба области, в связи с распространением болезни все массовые мероприятия на территории Омской области будут максимально сокращены. Это касается проведения деловых, культурных, спортивных и общественно-политических мероприятий численностью до 50 человек.
Кроме того, в Омской области усилят контроль за нарушителями «масочного» режима в транспорте и общественных местах под угрозой штрафа за нарушение, а к обязательному ношению масок прибавилось ещё и использование защитных перчаток.
Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную форму работы максимально возможное количество сотрудников предприятий и офисов.
Принято решение ужесточить требования к соблюдению «масочного» режима, населению рекомендовано также носить перчатки в общественном транспорте и местах массового пребывания. Штаб поддержал предложение рекомендовать всем работодателям максимально перевести на дистанционный режим своих сотрудников. Всё зависит от режима работы предприятия и учреждения, поэтому какой-то конкретно квоты решили не прописывать. И конечно, нужно поберечься людям старшего возраста, которые, как показывает мониторинг, чаще соблюдают рекомендации», — сообщил Александр Крига, главный санитарный врач Омской области.