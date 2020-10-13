В Омске обсуждают введение режима самоизоляции с 19 октября

В некоторых СМИ Омска появилась информация о закрытии движения между городами и регионами с 19 октября.

Эта информация актуальна, потому что заболевшие увеличиваются с каждым днём, скорее всего, так и будет. Точно сказать, что будет завтра, через неделю или через месяц, я вам не могу, но всё к этому идёт», — рассказала специалист контактного центра журналистам Om1.ru.

На сегодняшний в Омской области самоизоляцию необходимо соблюдать только людям старше 65 лет, на территории действует масочный режим до 31 октября.

По информации оперштаба области, в связи с распространением болезни все массовые мероприятия на территории Омской области будут максимально сокращены. Это касается проведения деловых, культурных, спортивных и общественно-политических мероприятий численностью до 50 человек.

Кроме того, в Омской области усилят контроль за нарушителями «масочного» режима в транспорте и общественных местах под угрозой штрафа за нарушение, а к обязательному ношению масок прибавилось ещё и использование защитных перчаток.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную форму работы максимально возможное количество сотрудников предприятий и офисов.