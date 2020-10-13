В Красноярском крае выросли цены на потребительские товары

С начала 2020 года цены на потребительские товары в Красноярском крае выросли на 2,3 %, заявили статистики. Продукты питания подорожали на 2,6 %, стоимость непродовольственных товаров увеличились на 2,8 %, а услуг — на 1,5 %. В сентябре по сравнению с августом цены выросли на 0,1 %. При этом продукты за месяц подешевели на 0,1 %, а непродовольственные товары стали дороже на 0,9 %. Цена за услуги снизилась на 0,7 %.

В тоже время в Хакасии рост цен с начала 2020 года составил 3,8 %. Продукты питания выросли в цене на 4,7 %, непродовольственные товары подорожали на 3,4 %, услуги — на 2,8 %.

С начала года в Республике Тыва стоимость цена на потребительские товары увеличилась на 3,1 %. На 3,7 % стали дороже продукты питания, стоимость непродовольственных товаров увеличились на 2,5 %, услуг — на 3 %.

«Красноярскстат» 2020