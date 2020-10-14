Красноярцам стали меньше выдавать кредитов наличными

В сентябре 2020 года банки, работающие в Красноярском крае, выдали 31 000 кредитов наличными. Это на 4%, чем в августе этого же года и на 11% — чем в сентябре прошлого. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Подобная же динамика отмечается как по другим регионам, так и в целом по России — количество новых выдач снизилось на 5% по сравнению с августом текущего года и на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 1,34 млн кредитов.