Агентство развития бизнеса повезет красноярских предпринимателей на выставку в Казань

В этом году у предпринимателей Красноярского края, работающих в сфере машиностроения и металлообработки, есть уникальная возможность стать участником выставки и презентовать свою продукцию и услуги, найти партнёров и покупателей, обменяться опытом с коллегами и отраслевыми экспертами.

Агентство развития бизнеса (центр «Мой бизнес») организует на выставке коллективный стенд предприятий Красноярского края и берёт на себя все финансовые обязательства, связанные с оформлением стенда, арендой выставочной площади и оборудования, регистрационным взносом. Предпринимателям необходимо только решить вопросы по собственной логистике и сосредоточиться на презентации своих товаров.

Ежегодно участниками этой выставки становятся компании из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые демонстрируют оборудование и технологии в области автомобилестроения, металлообработки, точного машиностроения, сварки. Деловые мероприятия в рамках выставки проходят при поддержке Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова.

Контактная информация для предпринимателей Красноярского края по вопросам участия в выставке: тел. (391) 265-44-32 доб. 012, e-mail: ponomarenko@agpb24.ru, Пономаренко Анна Владимировна.

Детальная информация о выставке: https://expomach.expokazan.ru/