Верь глазам своим: «Мясничий» запустил новый вариант оформления доставки

Теперь заказ продуктов на дом – это виртуальный поход в магазин.

В последние месяцы услуга доставки покупок на дом набрала небывалую популярность. В таких условиях покупателю нужно обеспечить максимальный комфорт. А особенно когда дело касается выбора еды – каждый клиент должен быть уверен в качестве продукта, который ему привезут.

С новым сервисом «Своими глазами» у клиентов «Мясничего» сомнений не остается вовсе. В течение 20 минут после оформления заказа покупателю по видеосвязи перезванивает сотрудник магазина. В режиме реального времени он сопровождает покупателя вдоль прилавка, демонстрируя нужный товар.

Рассмотреть можно все: поближе покажут любой кусочек мяса, фарш, домашние полуфабрикаты, сопутствующую продукцию. По желанию клиент сможет ознакомиться с составом и сроком годности любой товарной позиции.

Чтобы воспользоваться удобным сервисом, при оформлении заказа на сайте достаточно поставить «флажок» напротив доставки «Своими глазами».

Комфорт покупателей – главная цель «Мясничего». Много лет обеспечивая горожан качественным продуктом, Торговый дом работает и над сервисом, стараясь сделать так, чтобы совершать покупки в магазинах сети было еще удобнее.