Верь глазам своим: «Мясничий» запустил новый вариант оформления доставки
Доставка «Мясничего» запустила новый сервис «Своими глазами». Не выходя из дома, клиент выбирает понравившийся продукт, будь то мясной отруб, упаковка вареников или овощи.
Теперь заказ продуктов на дом – это виртуальный поход в магазин.
В последние месяцы услуга доставки покупок на дом набрала небывалую популярность. В таких условиях покупателю нужно обеспечить максимальный комфорт. А особенно когда дело касается выбора еды – каждый клиент должен быть уверен в качестве продукта, который ему привезут.
С новым сервисом «Своими глазами» у клиентов «Мясничего» сомнений не остается вовсе. В течение 20 минут после оформления заказа покупателю по видеосвязи перезванивает сотрудник магазина. В режиме реального времени он сопровождает покупателя вдоль прилавка, демонстрируя нужный товар.
Рассмотреть можно все: поближе покажут любой кусочек мяса, фарш, домашние полуфабрикаты, сопутствующую продукцию. По желанию клиент сможет ознакомиться с составом и сроком годности любой товарной позиции.
Чтобы воспользоваться удобным сервисом, при оформлении заказа на сайте достаточно поставить «флажок» напротив доставки «Своими глазами».
Комфорт покупателей – главная цель «Мясничего». Много лет обеспечивая горожан качественным продуктом, Торговый дом работает и над сервисом, стараясь сделать так, чтобы совершать покупки в магазинах сети было еще удобнее.