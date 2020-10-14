МТС рассказала уникальные истории красноярцев о знаменитых Столбах

Издание появится в библиотеках региона этой осенью. Также познакомиться с книгой-альбомом можно на портале нацпарка.Столбы – это не только «визитная карточка» региона, но и старейшая в России особо охраняемая территория. Книга выпущена в рамках второго этапа федерального экологического проекта «Место силы» в Красноярском крае, направленного на повышение уровня экологической культуры горожан и развитие экологического туризма.

К созданию подключились красноярцы и гости города – каждый мог принять участие в народном флешмобе и выложить свои снимки в социальные сети с хэштегом #Местосилы_Столбы Итогом стали более сотни фотографий и историй, лучшие из которых стали частью издания. Флешмоб проходил при активной поддержке сообщества столбистов – группы единомышленников, которые создали электронную энциклопедию Столбов – сайт Stolby.ru

Национальный парк «Красноярские Столбы» – настоящее место силы для многих поколений красноярцев. Для тех, кто приходит сюда впервые, кто хочет узнать новые маршруты, МТС установила таблички с QR-кодами, ведущими на приложение с промаркированными маршрутами. Это поможет туристам ориентироваться на территории. Проводить здесь время – любимый вариант отдыха красноярцев, и мы рады, что в это непростое время есть компании, которые поддерживают это природное место силы», – рассказал директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.

Первым этапом масштабного проекта в регионе стал видеоролик-прогулка по национальному парку. Ролик размещен на сайте национального парка и на YouTube-канале. Мини-фильм снят в формате «360 градусов», и, посмотрев его, совершить «прогулку» среди скал могут жители любой страны мира.

Легендарность Столбов во многом создана людьми. О том, как встреча со Столбами меняла судьбы людей. Как особенный дух столбизма, поддержка единомышленников помогала становиться чемпионами, а красота скал вдохновляла на творчество, – об этом наша книга «Национальный парк «Красноярские Столбы» в судьбах людей». Прочитав ее, надеюсь, многие будут бережнее относиться к национальному парку, проникнутся идеями осознанного отношения к природе», – отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

О проекте «Место силы»

Проект «Место силы» является частью комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранение популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развитие экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых.

Национальный парк «Красноярские Столбы»

Национальный парк «Красноярские Столбы» – старейшая в России особо охраняемая природная территория, созданная в 1925 году по инициативе местных жителей. Расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Основная достопримечательность – сиенитовые скалы с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов. Национальный парк – один из самых посещаемых в России. Рекреационную зону ежегодно посещают более 1 миллиона человек, иногда в выходной день по самому популярному маршруту «Центральных Столбов» проходит до 30 тысяч посетителей.

Первым этапом масштабного проекта в регионе стал видеоролик-прогулка по национальному парку. Ролик размещен на сайте национального парка и на YouTube-канале. Мини-фильм снят в формате «360 градусов», и, посмотрев его, совершить «прогулку» среди скал могут жители любой страны мира.