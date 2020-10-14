Новым директором АТБ в Красноярске стал Сергей Скляров

Управлять красноярским филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка будет Сергей Скляров. Об этом рассказал портал «Финансист» со ссылкой на свои источники.

В самом филиале DK.RU эту информацию подтвердили, уточнив, что первым рабочим днем Склярова был понедельник – 12 октября.

Детали трудовой биографии нового директора в филиале пообещали рассказать позже. Однако, как удалось выяснить, до Красноярска Сергей Скляров занимался бизнесом АТБ в сегменте физических лиц в Благовещенске.