Видеосвязь заменит доверенность в сделках с недвижимостью

В рамках закона «Об электронном нотариате» сделка может быть удостоверена одновременно двумя нотариусами, один из которых находится с продавцом — удостоверяет его личность и желание заключить договор, второй с покупателем, а сама сделка происходит по видеосвязи. Потребность в доверенности в таком случае отпадает.

«У нотариусов появится возможность проводить такие сделки, когда продавец находится, например, в Норильске, а квартира и покупатель — в Красноярске, благодаря сервису Единой информационной системы нотариата. Документы готовятся в электронном виде, стороны договора подписывают его электронной подписью. Договор будет заверяться двумя нотариусами. Как таковая доверенность в таких случаях станет не нужна», — рассказала Елена Абрамова, нотариус, член правления Нотариальной палаты Красноярского края.

Г-жа Абрамова считает, что это даст больше гарантий, поскольку с доверенностями до сих пор было связано много спорных моментов. Например, продавец, выдавая доверенность, подразумевал, что расчет за квартиру при сделке будет происходить наличными, а представитель продавца, действующий по доверенности, на сделке согласился на рассрочку. Таких ситуаций больше уже не будет, потому что стороны смогут в присутствии нотариуса, хотя и дистанционно, проговорить все важные моменты сделки и подтвердить, на каких именно условиях он хотели бы ее провести.

Напомним, федеральный закон № 480-ФЗ «О внесении изменений в основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (закон о цифровом нотариате) принят 17 декабря 2019 года, вступает в действие в декабре 2020 года. Сейчас выходят нормативные акты к новому закону, 30 сентября был опубликован приказ Минюста России № 231.