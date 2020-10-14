Уникальный бриллиант из Якутии продают за 3 млрд рублей

Это самый крупный из существующих на сегодняшний день розовых бриллиантов в мире, — сообщает CNN. Аукцион состоится 12 ноября в Женеве.

Чистый розовый алмаз массой 27,85 карат был добыт 9 октября 2017 года на россыпи «Эбелях» в Якутии. Он стал самым крупным розовым камнем в истории российской алмазодобычи и был признан лучшей находкой года по версии издания The National Jeweler.

Огранка проходила в Москве, на гранильном предприятии «Бриллианты АЛРОСА», итоговый вес ограненного кристалла составляет 14,83 карат. Мастера окрестили бриллиант «Призраком Розы» — в честь знаменитого балета в постановке Михаила Фокина, в котором танцевал не менее знаменитый Вацлав Нижинский.

По оценкам аукционного дома, алмаз будет продан за сумму от 23 до 38 миллионов долларов.

«Розовые алмазы чрезвычайно редко встречаются в природе, и в последнее время появился устойчивый спрос на приобретение полученных из них бриллиантов у богатых людей. Мы рассчитываем, что этот камень уйдет с молотка за 38 миллионов долларов», – рассказал Гари Шулер, глава ювелирного отдела аукционного дома Sotheby’s.

В свете закрывающихся в конце года шахт месторождения Аргайла, поставщика 90 % высококачественных розовых бриллиантов на рынке, интерес коллекционеров, любителей и интересующихся к «русскому розовому» ожидается необычно высокий.

Камень станет одним из главных лотов ноябрьский торгов Magnificent Jewels в Женеве. Его эстимейт оценен в $23–38 млн (CHF 21–35 млн).