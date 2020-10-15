2ГИС: В России сокращается количество пивных «разливаек»

По информации 2ГИС, с 2015 года количество магазинов разливного пива в крупнейших городах страны росло из года в год на 10-20% и достигло пика в октябре 2019 года — тогда на картах 2ГИС в миллионниках было отмечено 12013 магазинов, где предлагали пиво на разлив. В октябре 2020-го их стало 10436 — на 15,1% (1577 точек) меньше, чем годом ранее.

Абсолютный лидер сокращения «разливаек» - Екатеринбург: здесь с рынка ушли 69,5% точек, сейчас в городе насчитывается всего 328 мест продажи разливного пива. В Москве число подобных магазинов уменьшилось на 24% (осталось 1449 мест), в Санкт-Петербурге — на 18% (осталось 1123). Как отмечают аналитики геосервиса, на сокращении рынка сказалось в том числе закрытие отделов продаж разливного пива в магазинах сети «Красное и белое», которые широко представлены во многих городах.

В Красноярске за год стало на 6,1% меньше «разливаек» - на данный момент их остается 671.

Только в двух городах-миллионниках количество таких точек растет, это Новосибирск и Волгоград, где популярен формат «магазина у дома», где часто располагается отдел с разливным пивом – порядка 17% всех «разливаек».