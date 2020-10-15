КраМЗ изготовил конструкции для алюминиевого моста в Туле

Новый пешеходный мост является частью комплексного проекта «Строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу». Строительство осуществлено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Длина пролетного строения моста - 40 м, ширина прохожей части – три метра. Пролетное строение и каркасы лестничных сходов изготовлены из алюминиевых сплавов. Кроме того мост облицован алюминиевыми панелями, а в остеклении использован алюмнииевый профиль. В строительстве сооружения активно участвовала Алюминиевая ассоциация, конструкции моста изготавливались на входящих в нее предприятиях: Красноярский металлургический завод, АМР и ТАТПРОФ.

На КраМЗе, в частности, изготовили мостовые конструкции общей массой 60 тонн из алюминия, произведенного на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Кроме того, предприятие выполнило анодирование конструкции, благодаря чему мост сочетается по цветовой гамме с главным зданием парка «Патриот-Тула».

Благодаря уникальным характеристикам алюминия, и в первую очередь его легкости, готовые к сборке конструкции моста были доставлены в Тулу автопоездом всего из четырех автоплатформ, что существенно снизило нагрузку на дорожное покрытие. Кроме того, благодаря легкости алюминиевого пролета при возведении моста не пришлось использовать тяжелую строительную технику. Важно также подчеркнуть, что алюминиевые конструкции спроектированы таким образом, чтобы собрать их могли не только специалисты алюминиевой отрасли, но и любых мостостроительных организаций.

Открывая новый объект, министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что традиционно пешеходные переходы на автомобильных дорогах выполняются металлическими или железобетонными.

Что получилось из алюминия – это, конечно, космос! Это современно, долговечно и дешево. Кроме того, быстрый монтаж – конструкция была собрана и возведена в течение нескольких часов. Соблюдены все меры безопасности – камеры наблюдения и лифты для маломобильных граждан. Мост представляет собой образец инновационного строительства, которое мы планируем в дальнейшем практиковать. Будем возводить такие объекты на федеральных трассах», - заявил Евгений Дитрих.

Напомним, с инициативой строительства мостов и пролетных строений из алюминия ранее выступал основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. По его мнению, это одно из наиболее перспективных направлений развития потребления алюминия в России и расширения производства инновационных продуктов глубокой переработки.

Одним из первых городов страны, где появились пешеходные мосты из алюминия, стал Красноярск. Два моста – на улицах Партизана Железняка и 9 Мая – были построены накануне Всемирной зимней универсиады 2019 года, еще один алюминиевый мост сдали в эксплуатацию этой осенью на Николаевском проспекте. Общей координацией проекта занималась Алюминиевая Ассоциация.

Отметим, что в России в период 2017 – 2020 гг. возведено восемь алюминиевых пешеходных мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске, два – в Москве над рекой Яуза и один – в Туле. Сейчас в работе находится более 20 проектов мостов с использованием алюминиевых конструкций. Самым первым в нашей стране мостовым сооружением из алюминия стал построенный в 1969 г. пешеходный Коломенский мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге (тогда в Ленинграде). Длина пролета этого цельносварного моста более 30 м. Спустя полвека мост продолжает успешно эксплуатироваться.