Агентство развития бизнеса принимает заявки от экспортеров на участие в выставках
Агентство развития бизнеса (центр «Мой бизнес») объявило о приеме заявок от компаний-экспортёров на предоставление услуг, оказываемых Центром поддержки экспорта. Большинство услуг бесплатны!
В первую очередь, принимаются заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях в 2021 году. Кроме того АРБ предоставляет следующие услуги:
- размещение на электронных торговых площадках;
- формирование коммерческого предложения;
- поиск партнеров в зарубежных странах;
- перевод информационных и рекламных материалов на иностранный язык;
- создание сайта на иностранном языке;
- проведение маркетингового исследования иностранных рынков;
- патентование;
- сертификация (приведение продукции в соответствие с требованиями);
- защита интеллектуальной собственности;
- проведение экспертизы экспортного контракта.
Заявки на 2021 год принимаются до 1 ноября 2020 года от субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных в Красноярском крае.
Напоминаем, что предприниматель может выбрать любую международную выставку, которая проводится в России (и имеет обязательно статус международной) или за рубежом (в любой стране) и представляет интерес с точки зрения выхода со своей продукцией на новые зарубежные рынки. Все перечисленные выше услуги оказываются на бесплатной основе, либо с долей софинансирования со стороны предприятия-экспортера (можно уточнить детали непосредственно в Центре поддержки экспорта).
Рекомендуется рассматривать для участия те мероприятия, которые проходят не раньше апреля 2021 года.
Заявки необходимо направлять по адресу yarvant@agpb24.ru. За дополнительными вопросами необходимо обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону +7 391 265 44 32 (доб. 028 – Ярвант Марина, 031 – Токарева Ирина, 045 – Пак Евгения, 056 – Абрамова Наталия).