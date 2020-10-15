Агентство развития бизнеса принимает заявки от экспортеров на участие в выставках

В первую очередь, принимаются заявки на участие в международных выставках и бизнес-миссиях в 2021 году. Кроме того АРБ предоставляет следующие услуги:

размещение на электронных торговых площадках;

формирование коммерческого предложения;

поиск партнеров в зарубежных странах;

перевод информационных и рекламных материалов на иностранный язык;

создание сайта на иностранном языке;

проведение маркетингового исследования иностранных рынков;

патентование;

сертификация (приведение продукции в соответствие с требованиями);

защита интеллектуальной собственности;

проведение экспертизы экспортного контракта.

Заявки на 2021 год принимаются до 1 ноября 2020 года от субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных в Красноярском крае.

Напоминаем, что предприниматель может выбрать любую международную выставку, которая проводится в России (и имеет обязательно статус международной) или за рубежом (в любой стране) и представляет интерес с точки зрения выхода со своей продукцией на новые зарубежные рынки. Все перечисленные выше услуги оказываются на бесплатной основе, либо с долей софинансирования со стороны предприятия-экспортера (можно уточнить детали непосредственно в Центре поддержки экспорта).

Рекомендуется рассматривать для участия те мероприятия, которые проходят не раньше апреля 2021 года.

Заявки необходимо направлять по адресу yarvant@agpb24.ru. За дополнительными вопросами необходимо обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону +7 391 265 44 32 (доб. 028 – Ярвант Марина, 031 – Токарева Ирина, 045 – Пак Евгения, 056 – Абрамова Наталия).