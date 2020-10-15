Вечерних авиарейсов из Красноярска в Москву этой зимой будет больше

Авиакомпании S7 и Pegas Fly начнут летать из Красноярска в Москву по вечерам. Об этом сообщили в аэропорту Красноярск.

Полетная программа S7 стартует 8 ноября 2020 года и продлиться до 27 марта 2021-го. Летать будут на Boeing-737-800 с четверга по воскресенье. Вылет из Красноярска в 19:50, прилет в Москву в 21:05. Стоимость перелета в одну сторону (без учета багажа) — 6 448 рублей, туда-обратно — 11 226 рублей.

Чуть позже, 18 ноября, такие же полеты стартуют у Pegas Fly. На эти рейсы поставлены Boeing-737-900, коотрые будут перевозить пассажиров по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Красноярска запланирован на 20:00, а прилет в Москву — на 21:10. Цена перелета в одну сторону (без учета багажа) начинается с 5 002 рублей, туда-обратно 10 004 рублей. Закончится эта программа 26 марта.

До этого, судя по расписанию на сайте аэропорта Красноярск, на зимних вечерних рейсах Красноярск — Москва стояла только авиакомпания AzurAir, полеты которой заявлены ежедневно с 1 ноября по 27 марта. Вылет — в 20:15. Прилет — в 20:45.

В сообщении аэропорта вместо компании Pegas Fly была указана Nordwind (входят в группу «Пегас Туристик»). Но как пояснили DK.RU в пресс-службе Nordwind’а летать будет именно Pegas.