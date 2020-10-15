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Вечерних авиарейсов из Красноярска в Москву этой зимой будет больше

Вечерних авиарейсов из Красноярска в Москву этой зимой будет больше
Иллюстрация: ru.wikipedia.org/wiki/Pegas_Fly

Две авиакомпании зимой 2020-2021 года запустят дополнительные вечерние рейсы из Красноярска в Москву. На сегодня это удвоит недельное количество таких полетов.

#НОВОСТИ
Авиакомпании S7 и Pegas Fly начнут летать из Красноярска в Москву по вечерам. Об этом сообщили в аэропорту Красноярск.
 
Полетная программа S7 стартует 8 ноября 2020 года и продлиться до 27 марта 2021-го. Летать будут на Boeing-737-800 с четверга по воскресенье. Вылет из Красноярска в 19:50, прилет в Москву в 21:05. Стоимость перелета в одну сторону (без учета багажа) — 6 448 рублей, туда-обратно — 11 226 рублей.
 
Чуть позже, 18 ноября, такие же полеты стартуют у Pegas Fly. На эти рейсы поставлены Boeing-737-900, коотрые будут перевозить пассажиров по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Красноярска запланирован на 20:00, а прилет в Москву — на 21:10. Цена перелета в одну сторону (без учета багажа) начинается с 5 002 рублей, туда-обратно 10 004 рублей. Закончится эта программа 26 марта.
 
До этого, судя по расписанию на сайте аэропорта Красноярск, на зимних вечерних рейсах Красноярск — Москва стояла только авиакомпания AzurAir, полеты которой заявлены ежедневно с 1 ноября по 27 марта. Вылет — в 20:15. Прилет — в 20:45.
 
В сообщении аэропорта вместо компании Pegas Fly была указана Nordwind (входят в группу «Пегас Туристик»). Но как пояснили DK.RU в пресс-службе Nordwind’а летать будет именно Pegas.
Pegas Fly — наш стратегический партнёр и является оператором рейса. Мы, в данном случае, являемся продавцом», — уточнили в Nordwind.
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