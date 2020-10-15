Стоматологическая клиника отметила юбилей высадкой сосен на Татышеве
Сотрудники клиники «Астрея» посадили в честь 20-летия сосновую аллею на острове. 20 пятилетних сосен появились на западной стороне острова, почт напротив ЖК «Перья».
Как сообщила DK.ru заместитель генерального директора «Астреи» Наталья Герасимова, коллектив отказался праздновать юбилей «старым» способом – на корпоративной вечеринке. Захотелось сделать что-то заметное для города. Для этого провели конкурс идей среди сотрудников, наибольший отклик вызвало создание аллеи.
Все работы были согласованы с уполномоченными городскими организациями.
Мы выбрали сосны по нескольким причинам: во-первых, это один из самых сильных символов благополучия, успеха, здоровья и семьи, а мы всегда были семейной клиникой. Во-вторых, это и мое любимое дерево», - рассказала Наталья Герасимова.
Она пояснила, что высадкой аллеи празднование юбилея не ограничивается. В частности, в «Астрее» решили продолжить «челлендж добрых дел». Владелец клиники Дмитрий Герасимов решил увеличить квоту на лечение детей с особенностями здоровья – эти средства выделяются из личной прибыли. А также со следующего года в клинике будут лечить детей из семей со сложной социальной ситуацией. Участниками этих программ в следующем году стали четыре семьи.