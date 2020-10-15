Стоматологическая клиника отметила юбилей высадкой сосен на Татышеве

Как сообщила DK.ru заместитель генерального директора «Астреи» Наталья Герасимова, коллектив отказался праздновать юбилей «старым» способом – на корпоративной вечеринке. Захотелось сделать что-то заметное для города. Для этого провели конкурс идей среди сотрудников, наибольший отклик вызвало создание аллеи.

Все работы были согласованы с уполномоченными городскими организациями.

Мы выбрали сосны по нескольким причинам: во-первых, это один из самых сильных символов благополучия, успеха, здоровья и семьи, а мы всегда были семейной клиникой. Во-вторых, это и мое любимое дерево», - рассказала Наталья Герасимова.

Она пояснила, что высадкой аллеи празднование юбилея не ограничивается. В частности, в «Астрее» решили продолжить «челлендж добрых дел». Владелец клиники Дмитрий Герасимов решил увеличить квоту на лечение детей с особенностями здоровья – эти средства выделяются из личной прибыли. А также со следующего года в клинике будут лечить детей из семей со сложной социальной ситуацией. Участниками этих программ в следующем году стали четыре семьи.