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ТОП-3 самых доходных вакансий Красноярка в октябре

ТОП-3 самых доходных вакансий Красноярка в октябре
Иллюстрация: antares33.ru

Специалисты центра занятости сообщили данные самых высокооплачиваемых вакансиях в Красноярске по данным работодателей.

#НОВОСТИ

Первое место занимает вакансия начальника архитектурного отдела в ООО «Полюс Проект» — 120 тыс. рублей. Кандидат должен иметь стаж работы в крупных организациях, специализирующихся на проектировании производственных объектов, знать программное обеспечение — AutoCAD, Revit, Tekla Structures, Navisworks.

Второе место занимает вакансия финансового контролера в ООО «Красноярск инвест» с зарплатой от 100 тыс. рублей. Компания владеет гостиницами Novotel и Ibis. Кандидату нужно иметь высокий уровень владения английским.

Третье место занимает вакансия руководителя бизнес-проектов с зарплатой от 100 тыс. рублей от «Красцветмета». В службе занятости отметили, что со всеми предложениями работы в регионе можно ознакомиться на их официальном сайте.

 

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