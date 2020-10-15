ТОП-3 самых доходных вакансий Красноярка в октябре

Первое место занимает вакансия начальника архитектурного отдела в ООО «Полюс Проект» — 120 тыс. рублей. Кандидат должен иметь стаж работы в крупных организациях, специализирующихся на проектировании производственных объектов, знать программное обеспечение — AutoCAD, Revit, Tekla Structures, Navisworks.

Второе место занимает вакансия финансового контролера в ООО «Красноярск инвест» с зарплатой от 100 тыс. рублей. Компания владеет гостиницами Novotel и Ibis. Кандидату нужно иметь высокий уровень владения английским.

Третье место занимает вакансия руководителя бизнес-проектов с зарплатой от 100 тыс. рублей от «Красцветмета». В службе занятости отметили, что со всеми предложениями работы в регионе можно ознакомиться на их официальном сайте.