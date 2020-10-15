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Спрос на загородные дома значительно вырос

Спрос на загородные дома значительно вырос
Иллюстрация: yandex

В III квартале 2020 года по отношению к прошлогоднему периоду спрос на загородные дома в Красноярском крае вырос на 39 %, — сообщают аналитики «Авито-недвижимость».

#НОВОСТИ

В целом по России спрос на загородные дома вырос на 49 %. При этом в Красноярском крае средняя цена на загородные объекты не изменилась — 1,3 млн рублей. Если коттеджи и таунхаусы примерно одинаково популярны как для аренды, так и для покупки, то дачи предпочитают покупать (20 % против 6 %).

В целом по России средняя стоимость загородных коттеджей, таунхаусов и дач по итогам III квартала 2020-го выросла на 7 % и составила 1,6 млн рублей за объект.

Такой взрывной рост спроса на покупку и аренду, по мнению экспертов, спровоцировала пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения.

Эксперты считают, что в целом спрос на загородную недвижимость будет расти и дальше за счет государственных мер, помогающих в развитии этого сегмента рынка. Например, в начале 2020 года стартовали программа «Сельская ипотека», а с марта 2020 года материнский капитал разрешили направлять на строительство домов на садовых участках.

В будущем спрос на загородную недвижимость в том числе будет поддерживаться нацпроектом «Жилье и городская среда», который все больше переносится на индустриализацию малоэтажного строительства.

 

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