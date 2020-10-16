Александр Митраков объединит свои заведения в группу компаний

Три заведения и один онлайн-проект красноярского ресторатора Александра Митракова объединятся в группу компаний. Называться она будет 0.75 group. Об этом DK.ru рассказал сам предприниматель.

Речь идет о двух ресторанах Mike&Molly, винном ресторане 0.75 please и доставке Sushi, please!.

По словам Митракова, это будет не реорганизация, а объединение всех проектов в одну управленческую систему, которая позволит лучше контролировать качество сервис и эффективнее руководить всеми предприятиями. Также это даст возможность распространить на все заведения единую систему лояльности, которая теперь будет работать и в доставке из всех ресторанов.

Какие-то уникальные акции в каждом ресторане, конечно, останутся, но в целом система будет одна, что гораздо удобнее и для посетителей, и для нас. К тому же объединение позволит более четко ассоциировать заведение с нашей группой, что также очень важно», — говорит Митраков.

Помимо этого в ближайшее время начнет работать мобильное приложение, с помощью которого можно будет отследить доставку заказа, узнать об акциях, количестве бонусов и т.п. Его запуск также не был возможен без объединения сети в единое целое.