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Александр Митраков объединит свои заведения в группу компаний

Александр Митраков объединит свои заведения в группу компаний
Иллюстрация: 0.75 please

Названия ресторанов меняться не будут. А вот система лояльности и контроль за качеством сервиса станут едиными. Также заработает мобильное приложение, в котором будут отражены все заведения.

#НОВОСТИ
Три заведения и один онлайн-проект красноярского ресторатора Александра Митракова объединятся в группу компаний. Называться она будет 0.75 group. Об этом DK.ru рассказал сам предприниматель.
 
Речь идет о двух ресторанах Mike&Molly, винном ресторане 0.75 please и доставке Sushi, please!.
 
По словам Митракова, это будет не реорганизация, а объединение всех проектов в одну управленческую систему, которая позволит лучше контролировать качество сервис и эффективнее руководить всеми предприятиями. Также это даст возможность распространить на все заведения единую систему лояльности, которая теперь будет работать и в доставке из всех ресторанов.
Какие-то уникальные акции в каждом ресторане, конечно, останутся, но в целом система будет одна, что гораздо удобнее и для посетителей, и для нас. К тому же объединение позволит более четко ассоциировать заведение с нашей группой, что также очень важно», — говорит Митраков.
Помимо этого в ближайшее время начнет работать мобильное приложение, с помощью которого можно будет отследить доставку заказа, узнать об акциях, количестве бонусов и т.п. Его запуск также не был возможен без объединения сети в единое целое.
В остальном рестораны останутся теми же, что и были — ни названий, ни концепций менять не будем», — резюмирует Митраков.
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