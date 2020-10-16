Цены на овощи подтолкнули вверх инфляцию в Красноярском крае

В сентябре 2020 года продовольственная инфляция в Красноярском крае ускорилась до 4,5% против 3,9% в августе. Об этом сообщили в красноярском отделении Банка России.

Основное увеличение пришлось на сегмент плодовоовощной продукции. Причиной этого стало невысокое качество урожая овощей, занимающих существенную долю в потребительской корзине жителей края.

Так, значительная часть урожая картофеля была испорчена из-за перенасыщения почвы влагой и повреждения клубней фитофторой. Урожай лука также пострадал от частых дождей. Плюс урожай подсолнечника оказался один из самых низких за последние годы. Все это привело к снижению предложения на рынке. Как следствие — выросли цены на эти продукты. К тому же с окончанием сезона местных помидоров, цены на импортные томаты стремительно пошли вверх.

поэтому цены на картофель и лук выросли. Заметно ускорился рост цен на помидоры в связи с завершением сезона их выращивания у местных производителей и ослаблением рубля, повлекшим увеличение цены импортных томаты.

В связи с меньшими объемами вылова и поставок увеличился темп прироста цен на неразделанную рыбу. При этом возрос спрос со стороны жителей края на рыбные консервы как на более дешевую альтернативу натуральной рыбе, что ускорило рост цен на них.

В то же время насыщенность рынков края мясными продуктами сказалась на продолжении замедления роста цен на говядину и говяжью печень.

Этот же фактор способствовал усилению снижения цен на охлажденные и мороженые куры, а также удешевлению куриных окорочков.

Цены на непродовольственные товары в сентябре также стали расти быстрее — 3,6% против 2,9% в августе. Темп прироста цен на легковые автомобили иностранных марок продолжил увеличиваться в связи с ослаблением рубля и реализацией отложенного спроса.

А вот инфляция в сфере услуг замедлилась — после августовских 2,3% в сентябре она составила 1,6%. В сегменте перевозок и образования цены даже снизились. Так, из-за завершения сезона отпусков и сохранения ограничений на зарубежные поездки, ускорилось снижение цен на авиабилеты. Плюс несколько подешевело высшее образование.

В целом за сентябрь 2020 года инфляция в Красноярском крае ускорилась до 3,3% (3,1% — в августе). Это меньше, чем в среднем по Сибири и России, где сентябрьский прирост составил 3,7%.