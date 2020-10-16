Юбилейного 120-ти тысячного абонента IP TV подключил «Ростелеком» в Красноярском крае

В торжественной обстановке в офисе счастливицу поздравили представители компании. Вместе с подключением к IP TV Татьяна получила саундбар и умный термос с фирменной символикой «Ростелекома».

Я прежде много лет «Ростелекомом» пользовалась – когда в Барнауле жила, потом в Новосибирске. Переехали недавно в Красноярск и опять подключилась, стала юбилейным абонентом. Спасибо большое. Подарки классные, конечно, не ожидали. Когда все зааплодировали, я немного даже растерялась!», – рассказала Татьяна Байкова.

Как отмечают в компании, главное, что мотивирует абонентов подключаться именно к IP TV от «Ростелекома», – это уникальный видеосервис Wink, который предоставляет сотни каналов, десятки тысяч фильмов из видеотеки, образовательные сервисы и аудиокниги, но главное — дает возможность самостоятельно управлять телевидением. Абонент может выбирать передачи и время начала их просмотра, записывать фильмы, перематывать их, ставить эфиры на паузу и многое другое. Это позволяет получить независимость от сетки телевещания.

Я сама пользуюсь Wink с самого его появления, наблюдаю за его усовершенствованиями – и могу сказать, что это другой уровень жизни. Для того, чтобы смотреть интерактивное телевидение на платформе Wink, сегодня не нужен даже телевизор. Многие наши абоненты смотрят его в ноутбуках или сотовых телефонах, установив приложение. Начать смотреть передачу можно дома, а продолжить в маршрутке или такси. Это телевидение нового поколения и сибиряки уже оценили его по достоинству. В месяц мы подключаем более 2,5 тысяч человек. В планах – совершенствование качества обслуживания клиентов и дальнейшее наращивание абонентской базы», — отметила Наталья Баженова, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Интерактивное телевидение на базе широкополосного доступа в Интернет «Ростелеком» предоставляет в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия более 10 лет. За 9 месяцев этого года абонентская база филиала пополнилась 23 тысячами новых клиентов, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Доля «Ростелекома» на рынке IP TV региона составила 60%.