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Предложений о продаже бизнеса в Красноярске стало меньше

Предложений о продаже бизнеса в Красноярске стало меньше
Иллюстрация: youtube

В течении текущего года число предпринимателей, желающих продать свой бизнес, в среднем по России выросло. Деловые люди пытаются избавиться от гостиниц, офисов и компаний в сфере развлечений.

#НОВОСТИ

После самоизоляции число объявлений о продаже готового бизнеса в городах-миллионниках выросло в среднем на 28 %, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «ЦИАН.Коммерческая», — сообщают «Ведомости».

Противоположная ситуация сложилась в Красноярске — у нас число объявлений о продаже сократилось 15 %, у наших соседей в Омске на 9 %.

В Москве, Челябинске, Волгограде и Новосибирске количество объявлений увеличилось на 28 % и это средний показатель по стране.

1 место

Чаще всего бизнесмены хотят избавиться от гостиниц (+49 %).

2 место

На втором месте расположились объявления о продаже офисов (+36 %).

3 место

На третьем месте — предприятия индустрии развлечений (+25 %) — ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха.

4 место

Четвертую строчку занимают спортивные учреждения (+24 %) — фитнес-клубы, бассейны, тренажерные залы, школы танцев.

5 место

Пятое место делят индустрия красоты (парикмахерские, массажные и маникюрные салоны), детские развивающие клубы и частные детские сады (+15 %).

Количество объявлений о продаже кафе, ресторанов, пекарен и медклиник увеличилось с начала года на 10 %, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные компании «ЦИАН.Коммерческая».

Предложений о продаже бизнеса в Красноярске стало меньше 1

 

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