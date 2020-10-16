Предложений о продаже бизнеса в Красноярске стало меньше
В течении текущего года число предпринимателей, желающих продать свой бизнес, в среднем по России выросло. Деловые люди пытаются избавиться от гостиниц, офисов и компаний в сфере развлечений.
После самоизоляции число объявлений о продаже готового бизнеса в городах-миллионниках выросло в среднем на 28 %, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «ЦИАН.Коммерческая», — сообщают «Ведомости».
Противоположная ситуация сложилась в Красноярске — у нас число объявлений о продаже сократилось 15 %, у наших соседей в Омске на 9 %.
В Москве, Челябинске, Волгограде и Новосибирске количество объявлений увеличилось на 28 % и это средний показатель по стране.
1 место
Чаще всего бизнесмены хотят избавиться от гостиниц (+49 %).
2 место
На втором месте расположились объявления о продаже офисов (+36 %).
3 место
На третьем месте — предприятия индустрии развлечений (+25 %) — ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха.
4 место
Четвертую строчку занимают спортивные учреждения (+24 %) — фитнес-клубы, бассейны, тренажерные залы, школы танцев.
5 место
Пятое место делят индустрия красоты (парикмахерские, массажные и маникюрные салоны), детские развивающие клубы и частные детские сады (+15 %).
Количество объявлений о продаже кафе, ресторанов, пекарен и медклиник увеличилось с начала года на 10 %, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные компании «ЦИАН.Коммерческая».