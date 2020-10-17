Директор красноярского филиала «Билайна» сменила телеком-оператора и регион

Как стало известно DK.ru, Воронкина вернулась в родные края, на Сахалин, где и начинала карьеру в телекоме. Официальных сообщений об отставке и назначении обе компании пока не делали, однако известно, что Воронкина покинула пост в Красноярске в начале октября.

Карьеру в телеком-отрасли Ольга Воронкина начала в должности маркетолога компании «Сахалин Телеком Мобайл» (в 2013 году вошел в состав «ВымпелКома»). Позже стала начальником отдела маркетинга и рекламы компании «ВымпелКом», затем в течение семи лет работала там директором по продажам. До переезда в Красноярск в 2016 году в течение года занимала должность территориального управляющего Приморского кластера, в который входят Приморский край и Сахалинская область.

Какую должность в Сахалинском филиале МТС заняла Воронкина, пока не сообщается.

Отметим, что с 1 ноября 2017 года подразделение возглавлял Виталий Рыбак. Его задачами были дальнейшее развитие сетей мобильной связи МТС, улучшение качества существующей сети, как для клиентов массового, так и корпоративного рынков, вывод на рынок новых продуктов и услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов. Особый акцент делался на развитии на Сахалине направления цифровых услуг МТС, включая сервисы на основе облачных технологий, big data, системную интеграцию.