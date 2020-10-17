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Утвержден график выходных на 2021 год

Утвержден график выходных на 2021 год
Иллюстрация: si74.ru

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2021 году.

#НОВОСТИ

В документе говорится о семи праздничных периодах следующего года. Это новогодние каникулы с 1 по 10 января включительно, а дальше – праздничные 3-хдневки с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня. И еще 4 дня в ноябре, с 4 по 7 число.

Так что длинных майских каникул в 2021 году не будет.

В документе говорится о переносах выходных: 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут соответственно на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. Таким образом удлинятся ноябрьские и новогодние праздники следующего года.

Кроме того, суббота 20 февраля будет рабочим днем – выходной перенесут на понедельник, 22 февраля.

 

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