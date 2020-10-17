Мэрия закажет проект надземного перехода на Мясокомбинате
В Красноярске построят надземный переход, который появится районе жилого дома № 177 по улице им. Калинина.
Тендер на разработку разместили на портале Госзакупок на проектирование готовы потратить 4,28 млн рублей из бюджета города.
Срок начала выполнения работ — с момента заключения муниципального контракта. Срок завершения работ — до 21 декабря 2020 года. Заявки принимаются до 10 ноября. Пока сроков по строительству надземного перехода на Калинина нет.
Добавим, мэрия также планирует запроектировать еще один переход в Красноярске — он должен находиться на Семафорной в районе дома № 327.